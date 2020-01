Polícia Civil incinera cocaína apreendida em menos de 24 horas em Assis Chateaubriand

A Polícia Civil, através do delegado André Mendes, incinerou mais de 14 kg de cocaína, que foi apreendida pela PRE na data de anteontem, na região da PR 239. Participaram do trabalho além dos polícias, funcionários da cooperativa onde aconteceu a incineração, Vigilância Sanitária, Ministério Público e a imprensa.

A apreensão aconteceu durante fiscalização km 597, sendo que um veículo Golf com placas de Cascavel, foi parado e a equipe de serviço desconfiou da história contada pelo condutor de 20 anos de idade, sendo que por esse motivo, conduziu o veículo e o condutor até uma oficina mecânica para uma verificação mais minuciosa.

A bomba de combustível foi removida e localizado 24 tabletes, divididos em 12 pacotes, de substância entorpecente de cor branca aparentando ser cocaína, sendo que o veículo estava abastecido com gasolina onde a mesma acabou por dissolver as bexigas que embalavam o entorpecente, encharcando o mesmo, que estava envolto em fitas adesivas de cor amarela e prata. Após pesada, totalizou a quantia de aproximadamente 14,950 kg.

Diante dos fatos o veículo e condutor, juntamente com entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Assis Chateaubriand, para as medidas cabíveis. Mais um trabalho positivo para a polícia, tanto a Rodoviária, quanto a Civil, por tirar de circulação o entorpece-te que por muitas vezes, tira a vida de muitos jovens, prejuízo para os traficantes quase que milionário.

POLICIAL WEB

Comentários