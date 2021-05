Polícia Civil deflagra operação para prender suspeitos de tráfico de drogas

Compartilhar no Twitter

Na manha desta quinta-feira (29), a Policia Civil de Assis Chateaubriand deflagrou a operação denominada “Tentáculos”, visando cumprir cinco mandados de busca e apreensão. Durante a ação policial, quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e dois adolescentes apreendidos, além de cumprida uma prisão preventiva.

Segundo as investigações, um traficante-chefe comandava o esquema ilícito, utilizando-se de outras pessoas na venda da droga em bairros da cidade. Foram encontrados pelos policiais 106 gramas de cocaína e 480 gramas de maconha divididas em diversas porções, embaladas e prontas para venda, além de dinheiro e apetrechos utilizados para a traficância.

Participaram da operação policiais civis e militares de Toledo-PR, além do Núcleo de Operações com Cães (NOC) do Denarc de Cascavel-PR.

Fonte: 48ª DRP

