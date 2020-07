Polícia Civil deflagra operação ‘Ad Carcerum’ na região

Compartilhar no Twitter

A Polícia Civil deflagrou, no inicio desta sexta-feira (17), a operação denominada “Ad Carcerum”, por meio da 48ª Delegacia Regional de Polícia, visando o cumprimento de 13 mandados de prisão preventiva e 10 de buscas e apreensão nas cidades de Assis Chateaubriand, Tupãssi, Jesuítas e Nova Sarandi. A ação ocorreu após 3 meses de investigações que resultaram na identificação de diversas pessoas atuando associadas na prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo as investigações, os suspeitos realizavam a distribuição de grande quantidade de entorpecentes e tinham vasto envolvimento com a criminalidade. Até o momento foram cumpridos 12 mandados de prisão com apreensão de drogas e uma arma de fogo.

Fonte: 48ª DRP

