Polícia Civil cumpre mandado de prisão do quarto envolvido em homicídio

A Polícia Civil de Assis Chateaubriand prendeu na manhã de segunda-feira (17), o quarto suspeito de envolvimento no homicídio de Lucas Barbosa da Silva, ocorrido dia 02 de fevereiro na cidade de Assis Chateaubriand. A vítima era muito conhecida na cidade e o crime causou grande comoção pela violência empregada.

De acordo com as investigações, uma das suspeitas de envolvimento no crime, ex-companheira da vítima, contratou duas pessoas para cometer o homicídio, mediante o pagamento de 800 reais. Na madrugada, após ser amarrando, Lucas foi atacado com diversos golpes de faca e facão pelos agressores.

O delegado responsável pelo caso, Dr. André Mendes, o inquérito policial já foi concluso e os presos encontram-se à disposição da justiça. “Esse suspeito muito embora não tenha participado ativamente do crime, não estando no local ele tinha conhecimento do que iria acontecer, sabia dos fatos e instigou o crime e teve uma participação acessória, de qualquer maneira ele teve participação no resultado, então está sendo responsabilizado através do inquérito policial o qual já foi concluso e encaminhado a justiça e a participação do quarto envolvido foi determinante a nosso ver para o cometimento do crime e por este motivo está preso a disposição da justiça”, informou o delegado.

Fonte: Vale Verde FM

