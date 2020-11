Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra mulher suspeita de participação em homicídio

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), cumpriu na tarde de sexta-feira (06) um mandado de prisão preventiva em desfavor da quarta pessoa suspeita de envolvimento na morte da funcionária da prefeitura Lindalva Petti de França Mendonça.

Trata-se de uma mulher de 54 anos que foi presa na cidade de Assis Chateaubriand.

O crime:

Lindalva foi morta no dia 28 de Abril de 2016 no deposito de merendas escolares da prefeitura, em Assis Chateaubriand. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na nuca e morreu no local.

Durante as investigações, a cargo da 48 ª Delegacia Regional de Assis Chateaubriand, o executor e duas pessoas que seriam mandantes do crime foram presos. Em continuidade às investigações, na data de 06 de novembro, foi realizada a prisão da quarta pessoa que teria envolvimento no crime.

Segundo apurado, os investigados contrataram uma pessoa mediante o pagamento de oito mil reais para que assassinasse Lindalva. “após uma longa investigação, concluímos o inquérito policial com a prisão de todos os envolvidos no crime que agora estão à disposição da justiça” afirmou o delegado André Mendes, responsável pelas investigações.

Fonte: Rádio Vale Vede FM / 48ªDRP

Comentários