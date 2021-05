Pessoas com comorbidades acima dos 18 anos serão vacinados

Trabalhadores na área de educação acima dos 50 anos também serão imunizados

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, amplia a vacinação contra Covid-19 e a partir desta quinta-feira (20), serão imunizadas as pessoas acima dos 18 anos com comorbidades e pessoas acima dos 18 anos com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada- BPC e nos trabalhadores da área de educação com idade acima dos 50 anos.

É sempre importante reforçar que a comprovação da comorbidade será feita por uma declaração ou atestado médico atualizado nos últimos 60 dias, contendo estadiamento e CID da doença.

A vacina está sendo realizada no Centro de Convenções da Prefeitura (Auditório Municipal).

Segunda dose de Coronavac volta a ser realizada

A Secretaria de Saúde através do Secretário Fabio Fantim Camilo, alerta que o município recebeu algumas doses de vacina da marca Coronavac que estavam em falta nos últimos dias. “Às vezes as pessoas chegam no ponto de vacinação próximo às 11horas e a equipe não está fazendo, por conta que o frasco vem com 10 doses e tem uma validade de seis horas após a abertura do frasco e por ter uma demanda baixa de pessoas para serem vacinadas, por este motivo as pessoas são orientadas a voltarem no período da tarde ou até mesmo no outro dia para não correr risco de forma alguma. Então pedimos a compreensão das pessoas”, enfatizou o secretário.

Alimentos poderão ser doados para famílias carentes

A Secretaria de Assistência Social e da Mulher, em parceria com a Secretaria da Saúde, continuam realizando a “Vacinação Solidária”. Na ação, as pessoas que irão ser imunizadas com a vacina contra Covid-19 são convidadas a realizarem doação de alimentos não perecíveis.

No ambiente onde está ocorrendo a vacinação será disponibilizado um local para que os alimentos possam ser depositados, tanto aos que recebem a imunização em sistema drive-thru ou no Auditório da prefeitura municipal. A doação não é obrigatória.

Os alimentos arrecadados servirão para complementar as cestas básicas montadas pela Secretaria de Assistência Social e repassadas para as famílias cadastradas.