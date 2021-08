Pedestre morre após ser atropelado por ônibus na PR-486

Foi identificado o corpo de Luiz Nunes de 71 anos de idade, que morreu após um gravíssimo acidente de trânsito, registrado nesta noite de quinta-feira (26), na rodovia PR 486, proximidades do posto Colombo, na saída para Brasilândia do Sul, onde envolveu um ônibus e um pedestre.

Segundo informações, o homem estava andando pela rodovia, quando foi atingido pelo ônibus de linha, onde segundo o motorista, ele não conseguiu desviar atempo do pedestre, que cortou a frente do veículo que no momento, haviam cerca de 15 passageiros, sendo que com o impacto, foi lançado contra uma canaleta que fica as margens da rodovia.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual que fica localizado nas proximidades já sinalizou e controlou o trânsito até a chegada de socorristas do SAMU, mas, nada pode fazer.

O IML de Toledo foi acionado e recolheu o corpo do homem, encaminhando para exames de necropsia, posteriormente liberado amanhã para os familiares.

Outras informações, dão conta que o homem era morador do Conjunto Bela Vista.

A poucos dias atrás, a PRE atendeu uma ocorrência, onde o mesmo senhor, foi flagrando andando no meio da rodovia, sendo que este foi orientado, mas, infelizmente hoje, aconteceu a tragédia.

Fotos: Carlos Corujinha / Policial Web.

