Parque São Francisco é interditado por risco de incêndio

O prefeito Valter Aparecido Souza Correia, Valtinho, juntamente com o Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Alessandro Bahia Nunes determinou a interdição do Parque São Francisco de Assis em Assis Chateaubriand, mais conhecido como Horto Municipal, em virtude do baixo índice pluviométrico nos últimos 60 dias.

A decisão tomada na manhã desta segunda-feira (16), após ser comunicado que mesmo estando proibido a realização de confraternização com churrasco, algumas pessoas ainda estão insistindo na prática, inclusive desrespeitando os vigias do local. Por conta do longo período de estiagem e baixa umidade do ar aumentam os riscos de incêndio, podendo causar danos graves na flora, fauna e degradação do solo do Patrimônio Natural.

“Como o Parque São Francisco é um local onde temos uma grande concentração de vegetação e pelo período que vivemos de estiagem se fez necessário tomar essa decisão. O horto assim conhecido foi aberto recentemente após longo período fechado devido ao Covid-19, mas temos que ter responsabilidade e por isso neste momento vamos fechar e quando o índice pluviométrico normalizar, reabriremos novamente”, argumentou o prefeito Valtinho.

