Parque Municipal São Francisco de Assis será reaberto

O Parque Municipal São Francisco de Assis, o “Horto”, será reaberto nesta quinta-feira (13). Estava interditado desde o dia 20 de dezembro devido à estiagem, consequentemente o risco de queimadas. A decisão de reabertura foi tomada pelo prefeito Valter Aparecido Souza Correia, Valtinho e o Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Alessandro Bahia Nunes, devido às chuvas dos últimos dias.

O Parque ficará aberto de terça-feira a domingo das 8h às 19h, não sendo permitido as seguintes atividades: confraternizações com realização de churrasco nos quiosques; vendedores ambulantes; uso de narguilé, entrar e pescar nos lagos, tendo inclusive placas orientavas que a água é imprópria. Lembrando que é necessário o descarte correto de bitucas, para evitar risco de queimada, e aos motoristas a velocidade máxima de 30km/h no interior do Parque.

É importante ressaltar que o Parque Municipal São Francisco de Assis (Horto), é uma Unidade de Conservação, com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público Municipal através da Lei n° 1.658/2001.

O objetivo da Unidade de Conservação é propiciar a proteção do ambiente, permitindo o contato e a integração dos munícipes com o ambiente natural, juntamente com a proteção do local, onde a integridade da biodiversidade não fique comprometida.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

