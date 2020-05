Paróquia Nossa Senhora do Carmo divulga novos horários de missas

Após divulgação de um novo decreto por parte da Diocese de Toledo que determina novas orientações sobre celebrações da missa com participação do povo que será a partir do dia 16 de maio, a paróquia Nossa Senhora do Carmo de Assis Chateaubriand através de seu pároco, Pe. André Fatega divulgou novos horários das missas para cada setor da matriz com dias específicos.

O retorno dos fiéis deve seguir rigorosamente o decreto municipal que diz que Igrejas estão liberadas para atividades religiosas, mas com restrição de público em até 30% de sua capacidade e proibição de crianças e grupo de risco. No caso da paróquia Nossa Senhora do Carmo limitado a 300 pessoas

– DIA 16/05 (Sábado): às 18h: Representantes das 20 Comunidades da Paróquia, (Benção para o retorno das celebrações)

– DIA 16/05 (Sábado): às 20h: JARDIM AMÉRICA II- lado onde está a caixa d’agua

– DIA 17/05 (Domingo): às 8h: JARDIM EUROPA

– DIA 17/05 (Domingo): às 19h30: CENTRO

– DIA 20/05 (Quarta-feira): às 20h: LIDERANÇAS EM GERAL

– DIA 23/05 (Sábado): às 18h: JARDIM AMÉRICA I

A orientação é que os participantes deverão obrigatoriamente fazer uso de máscaras, respeitarem o distanciamento e higienizar as mãos com álcool em gel. As pessoas com mais de 60 anos e menores de 12 anos e quem está no grupo de risco, estão desobrigados de participar podendo acompanhar as celebrações pelas emissoras de Rádio e até mesmo pelo facebook da paróquia.

Fonte: Rádio Vale Verde FM

