A Secretaria Municipal de Saúde comunicou com pesar na manhã desta segunda-feira (01) o primeiro óbito por covid-19, ocorrido na madrugada.

Trata-se de uma mulher que havia dado entrada no Hospital Municipal, via Samu, no dia 27 de maio, sendo transferida para o Hospital Universitário de Cascavel na madrugada do dia 30 de maio.

