Padre Neimar recebe alta hospitalar

O padre Neimar Troes, da Paróquia São Roque, em Nova Aurora, recebeu alta nesta terça-feira (28), do hospital onde estava internado. O pároco passou 34 dias em coma induzido na UTI do Hospital São Lucas após sofrer um acidente de moto enquanto fazia uma trilha. Ele foi internado no dia 21 de novembro, após sofrer uma queda de moto de trilha, e ficou na UTI até o dia 25 de dezembro. Depois, passou mais quatro dias em tratamento em um quarto no hospital até receber a alta. Agora, o padre seguirá em tratamento na casa paroquial. (Fonte: G1)

Comentários