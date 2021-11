Padre Davi Fiametti falece aos 39 anos de idade

Com profundo pesar, a Diocese de Toledo informa o falecimento do Pe. DAVID HENRIQUE FIAMETTI, 39 anos. Ele foi vítima de infarto fulminante na tarde desta sexta-feira, 26 de novembro.

Pe. David estava no início do exercício de seu ministério. Em 15 de agosto de 2021, havia chegado ao seu 1º ano de sacerdócio e tinha como lema “Completai em mim a obra começada” (Salmo 137/138,8). Atuava como vigário paroquial na Paróquia São Francisco de Assis, de Assis Chateaubriand e estava como assessor responsável pela Pastoral do Batismo. No dia 18 deste mês de novembro, assumiu as funções de diretor espiritual do Seminário Maria Mãe da Igreja.

Pe. David era filho de Lauro Antônio Fiametti e Nelza Jann Fiametti, e tinha duas irmãs: Ana Carla e Elén Cristina.

Roguemos para que seja acolhido na misericórdia do Senhor, nosso Deus.

FORMAÇÃO ECLESIÁSTICA

– 2017: Admissão às ordens sacras e também o ministério de leitor no dia 16 de julho na Paróquia São Francisco de Assis, em Toledo.

– 2018: Instituído ao ministério de acólito no dia 8 de julho de 2018 na Comunidade São Vicente de Paulo, Paróquia São Pedro e São Paulo, em Toledo.

– 07/03/2020: ordenação diaconal na Paróquia São Francisco de Assis, em Assis Chateaubriand.

Fonte: Assessoria de imprensa/Diocese

