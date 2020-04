Paciente com Coronavírus morre no Hospital Beneficente

Um paciente de 70 anos que não tinha comorbidade, foi atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Brasília em Cascavel e transferido à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Moacir Micheletto em Assis Chateaubriand no dia 18 de abril, onde veio a óbito nesta sexta-feira (24).

O início dos sintomas do paciente foi no dia 9 de abril e o resultado positivo para SARS-CoV-2 foi apresentado pelo Lacen – Laboratório Central do Estado, no dia 22 de abril.

O número de casos de Covid-19 na cidade de Cascavel subiu para 73, destes, quatro pacientes são monitorados nas enfermarias, quatro em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e sete seguem em isolamento domiciliar.