Ovos de páscoa artesanais está entre as opções favoritas dos Chateaubriandenses

Em tempos de quarentena, ovos de colher promete tornar a Páscoa dos Chateaubriandenses mais doce.

Domingo dia 12 de abril é comemorada a Páscoa. Mesmo em tempos difíceis e momento de distanciamento social, os moradores de Assis Chateaubriand e região poderão manter a tradição da Páscoa e passar bons momentos com muito chocolate.

A Kelly Chocolates trouxe novamente pelo sexto ano consecutivo suas linhas de ovos de chocolates trufados, de qualidade superior, os Ovos de Colher artesanal é diferente, por se tratar de uma experiência gastronômica, e não somente um produto de prateleira, a principal diferença está na forma de preparo e os seus ingredientes.

A Kelly utiliza ingredientes de primeira qualidade, dando preferência aos chocolates das melhores marcas e itens de boa qualidade que fazem a diferença. Quando o assunto é gourmet, é dispensada aquela forma corriqueira de se preparar o doce com qualquer achocolatado ou leite condensado comprado no supermercado, os ingredientes são pensados e elaborados para gerar uma experiência incrível para quem os consome. Esses cuidados vão até na forma de se preparar a embalagem para o transporte.

Os confeitos e granulados não ficam de fora, eles também existem em grande variedade e cada um dá um toque especial ao ovo de colher, colaborando tanto na parte visual quanto no aroma e sabor.

Com a graças de Deus, vai ter Páscoa SIM! Alegre a sua vida e deixe o coelhinho da Páscoa chegar na sua casa!

Sabemos que todos nós estamos passando por um momento difícil, e entendemos a importância de cada um fazer a sua parte e FICAR EM CASA para que possamos melhorar. Estamos seguindo as orientações do ministério da saúde, continuamos trabalhando internamente, atendendo a pedidos sob encomenda por delivery e retirada com horário agendado em nossa loja. Disse a empresária Kelly Cristina Berce.

A loja está aceitando pedidos de Ovos de Colher até o dia 10 de abril (sexta-feira) e para compras acima de R$100 é possível fazer o parcelamento no cartão de crédito em até 3x sem juros.

As encomendas podem ser feitas pelo telefone (44 9 9877-2245) Whatsapp: http://bit.ly/whatsAppKellyChocolates ou pela página oficial da empresa no Facebook Kelly Chocolates.

A loja está localizada na Avenida Dom Pedro II, número 239, em frente ao Edifício Jorge Luiz.

Cada ovo é produzido artesanalmente com chocolate ao leite, e pesa em média de 350 a 500 gramas de pendendo do recheio e cobertura desejada.

