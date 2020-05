Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão em Assis

Na manhã de hoje (6), um grande aparato policial foi colocado em ação para cumprir 26 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

A ação é da Polícia Civil e acontece em Assis Chateaubriand e também em outras cidades da região, reunindo vários policiais e muitas viaturas com apoio de helicóptero. O delegado André Mendes, do município chateaubriandense, deve falar com a imprensa assim que o trabalho for concluído para fazer um resumo e apresentar os números da operação. Ação conta com a participação da Polícia Militar.

Publicado por Policial WEB – Repórter Léo Silva em Quarta-feira, 6 de maio de 2020

Fonte: Vale Verde FM / Vídeo Policial Web

