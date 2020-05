OAB de Assis inicia Campanha do Agasalho 2020

Com o lema “Solidariedade em Foco”, a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Assis Chateaubriand/PR iniciou a edição da Campanha do Agasalho deste ano. A iniciativa é conjunta com a Caixa de Assistência dos Advogados e com a Comissão da Advocacia Iniciante. As doações de roupas, cobertores, meias, calçados e de outros donativos podem ser entregues na sede da entidade (em frente ao Teatro Municipal) até dia 15 de junho. Para mais informações ligue para (44) 3528-6092 ou mande mensagem pelo Whatsapp (44) 99975-8433.

Por Nilson Hort

