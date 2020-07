Município monitora entradas com barreiras sanitárias

Compartilhar no Twitter

Pessoas com sintomas suspeitos devem procurar o Ambulatório Referência

A Prefeitura de Assis Chateaubriand começou a monitorar as principais entradas de acesso à cidade por meio de barreiras sanitárias, que passaram a funcionar nesta terça-feira (7), das 8h às 17h30, em três pontos de entrada da cidade. Motoristas e passageiros estão sendo abordados por servidores que fazem a aferição da temperatura corporal, pois a febre é um dos indícios de síndromes respiratórias. O objetivo é reforçar as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

As barreiras foram instaladas na Avenida Dom Pedro II (saída para Jesuítas), na Avenida Brasil e na Avenida Sesquicentenário (Contorno Norte). O acesso à Avenida Tupãssi pelo trevo da PR-317, na saída para Toledo, está bloqueado e os condutores devem se deslocar até o trevo próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual, que faz a interseção também com as PRs 364 e 486, nas saídas para Palotina e Umuarama.

Logo no primeiro dia, centenas de pessoas foram abordadas, principalmente em veículos de outras cidades. Além de terem a temperatura monitorada por meio de termômetros digitais, elas responderam ao um breve questionário, informando nome completo de todos os ocupantes, município de origem, motivo da entrada e por quanto tempo ficariam na cidade, e se apresentaram algum sintoma gripal nos últimos 14 dias. Nos casos onde foi verificado estado febril ou outra suspeita, elas foram orientadas a comparecer no Ambulatório Referência para que sua condição de saúde fosse acompanhada de forma preventiva.

