Município divulga definitiva do concurso público

Aprovados aguardam convocação para preenchimento das vagas

A Prefeitura de Assis Chateaubriand divulgou, nesta quarta-feira (3), a classificação definitiva e homologação do resultado final do concurso público municipal que dispõe de 39 vagas em vários cargos do quadro geral da administração direta do poder executivo, além da formação de cadastro reserva. Mais de 4 mil candidatos se inscreveram para o certame, que teve as provas objetivas aplicadas em março do ano passado e ficou paralisado por 7 meses por conta da pandemia.

O resultado e classificação final estão disponíveis no Diário Oficial do Município, acessado pelo endereço www.assischateaubriand.pr.gov.br, e no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel), o www.fauel.org.br.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Vencidos os prazos legais do cronograma, o próximo passo é o Governo Municipal convocar os aprovados para contratação, conforme as vagas disponíveis.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

Comentários