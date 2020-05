A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Chateaubriand oficializou, na tarde desta segunda-feira (11), que a morte do pequeno Matheus Gomes da Silva, de 8 anos de idade, no dia 21 de abril, foi por dengue. Desde então, em conjunto com a 20ª Regional de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, o Município deu início ao processo investigativo para apurar a real causa do óbito e o resultado confirmou ontem que foi por dengue grave.

Fonte: Alto Falante Notícias

Comentários