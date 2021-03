Município de Assis Chateaubriand divulga novo decreto

Compartilhar no Twitter

Foi publicado na noite de sexta-feira (5) em diário oficial do município de Assis Chateaubriand o decreto 096/2021, que dispõe sobre a complementação do decreto nº. 126/2020 de 17 de março de 2020, que declarou a situação de emergência no âmbito da saúde pública de Assis Chateaubriand, para o enfrentamento e prevenção ao contágio pelo coronavírus – COVID-19, revogando-se o Decreto nº. 078/2021 e suas alterações.

O decreto entra em vigor em data de 06 de março de 2021, revogando-se o decreto nº 78/2021 e suas alterações.

http://www.controlemunicipal.com.br/site/diario/publicacao.php?id=173816&id_cliente=60

Assessoria de imprensa/Prefeitura

