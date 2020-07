Município confirma mais 11 novos casos de Coronavírus

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou 11 novos casos de coronavírus (COVID-19) no município, conforme aponta o boletim publicado no início da noite desta segunda-feira (13). Na atualização, foram registrados sete homens com 18, 25, 38, 41, 49, 51 e 70 anos de idade, e quatro mulheres de 31, 34, 55 e 77 anos. Agora, o número oficial de contaminados na cidade chega a 180 pessoas.

Entre os 44 pacientes em tratamento, um está internado na UTI e cinco na enfermaria do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, enquanto que 38 estão em tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Todos assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

Ainda conforme o novo boletim, há 48 casos suspeitos em investigação e outros 533 foram descartados, após os testes e exames apontarem resultados negativos.

Mortes

Pela manhã, a Secretaria Municipal de Saúde informou o óbito de um idoso com 85 anos de idade com suspeita de Covid-19. O senhor deu entrada na UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, na última quinta-feira (9), após apresentar sintomas característicos da doença. Na sexta-feira (10), o Município fez a coleta para o teste RT-PCR, encaminhou para análise do Laboratório Central do Estado (Lacen) e aguarda pelo resultado do exame para confirmar se a morte foi ou não em decorrência do novo coronavírus. Ele era hipertenso.

O Município lamentou o falecimento e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

Até o momento, Assis Chateaubriand registra dois óbitos por Covid-19. Ambos são de mulheres com 79 e 37 anos, e ocorreram nos dias 4 e 5 de junho.

Por Assessoria de Imprensa do município.

