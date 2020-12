Município confirma a 10ª morte por Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, na tarde desta terça-feira (15), o 10º óbito em decorrência do novo coronavírus (Covid-19), em Assis Chateaubriand. Trata-se de um senhor, de 75 anos, que estava internado há 8 dias no Hospital Beneficente Moacir Micheletto. Portador de hipertensão arterial, doença renal e em tratamento de câncer, o homem procurou o Ambulatório Referência com sintomas respiratórios, no dia 24 de novembro, quando realizou exame foi diagnosticado com Covid.

A partir daí, ele entrou em isolamento domiciliar e passou a ser monitorado pela equipe de saúde. No dia 4 de dezembro, seu quadro clínico piorou, o mesmo foi encaminhado para o hospital, entrou na UTI no dia seguinte, mas não resistiu e veio a óbito nesta terça-feira com pneumonia.

O Município lamenta o falecimento do morador e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos! Ao mesmo tempo, reforça a importância de que a população mantenha os cuidados no meio familiar e no ambiente de trabalho, seguindo as recomendações sanitárias, principalmente evitando festas e demais aglomerações.

O secretário municipal de Saúde, Agnaldo Vieira, enfatiza que é necessário a colaboração de todos para conter a disseminação do vírus. “Percebemos um desleixo de muitas pessoas e até um ar de tranquilidade, mas a situação atual é preocupante, pois esse comportamento está provocando uma expressiva alta na quantidade de casos em Assis Chateaubriand”, alerta ele.

Boletim diário

No boletim desta terça, foram confirmados mais 20 casos de coronavírus na cidade. Nas últimas 24 horas, houve o registro de 11 mulheres com idades entre 23 e 70 anos, de 8 homens entre 25 e 55 anos e um jovem de 14 anos. Outros 8 exames tiveram resultados negativos.

O número oficial de pessoas contaminadas na cidade chegou a 969 e a quantidade de curados a 820.

Entre os 139 pacientes atualmente em tratamento, 5 estão internados na UTI e 6 na enfermaria do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, enquanto que 128 seguem tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Eles assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

Ainda conforme o novo boletim, há 37 casos suspeitos em investigação e o total de exames com resultados negativos é de 1.854.

Mortes

Agora, Assis Chateaubriand registra 10 óbitos com diagnóstico de Covid, sendo cinco mulheres com 71, 79, 37, 88 e 57 anos, nos dias 28 de agosto, 4 e 5 de junho, 3 de novembro e 4 dezembro, e cinco homens de 73, 77, 85, 73 e 75 anos, ocorridos nos dias 25 e 12 de setembro, 13 e 14 de julho, e o mais recente, hoje, 15 de dezembro.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

Comentários