Município avança e vai vacinar pessoas com 61 anos neste domingo

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand segue vacinando os chateaubriandenses contra a Covid-19. Neste sábado (24), foram imunizados pessoas com 62 e 63 anos. Após o fechamento dos trabalhos foi definido que pessoas com 61 anos serão vacinadas neste domingo (25).

Conforme o Secretário de Saúde Fabio Fantin Camilo, a vacinação segue, mas no domingo com limite de doses. “Do quantitativo que recebemos neste sábado, conseguimos vacinar as pessoas com 62 e 63 anos e amanhã domingo (25), vamos começar a vacinar as pessoas com 61, mas vamos seguir até encerrar as doses recebidas, são 220 doses para 61 anos e ainda vamos vacinar os profissionais de saúde com a segunda dose e também outras pessoas que porventura procurarem o local para receber a segunda dose também serão atendidas”, destacou ele.

A vacina está sendo realizada no Centro de Convenções da Prefeitura (Auditório Municipal), e também em sistema de drive-thru, em frente à rampa de acesso à entrada. Serão quatro equipes trabalhando na vacinação.

Alimentos poderão ser doados para famílias carentes

A Secretaria de Assistência Social e da Mulher, em parceria com a Secretaria da Saúde, continuam realizando a “Vacinação Solidária”. Na ação, as pessoas que irão ser imunizadas com a vacina contra Covid-19 são convidadas a realizarem doação de alimentos não perecíveis.

No ambiente onde está ocorrendo a vacinação será disponibilizado um local para que os alimentos possam ser depositados, tanto aos que recebem a imunização em sistema drive-thru ou no Auditório da prefeitura municipal. A doação não é obrigatória.

Os alimentos arrecadados servirão para complementar as cestas básicas montadas pela Secretaria de Assistência Social e repassadas para as famílias cadastradas.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

