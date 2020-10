Município altera horário do Toque de Recolher para 1h às 5h

Gabinete de Crise se reuniu na última quarta-feira (28), para discutir novas deliberações que integram o plano de retomada.

A Prefeitura de Assis Chateaubriand publicou, o decreto (Nº 559/2020) com novas deliberações aprovadas pelo Gabinete de Crise para enfrentamento à pandemia da Covid-19, em reunião realizada pela manhã. Entre as flexibilizações, foi aprovada a alteração do horário do Toque de Recolher, que passa a vigorar a partir da 1h até às 5h da manhã.

Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias e congêneres ficam autorizados a realizar atendimentos presenciais ao público até as 24h, ou seja, por uma hora a mais.

Na reunião, o presidente da ACIAC (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand), Ogenilson Gonçalves, apresentou proposta de atendimento especial do comércio no fim de ano para apreciação do Gabinete e, por unanimidade, ficou autorizado o funcionamento noturno das lojas em dezembro. O período e os horários ainda serão definidos, mediante acordo coletivo de trabalho.

Oportunamente, deliberou-se também sobre a reabertura do Parque São Francisco de Assis, o Horto Municipal, deixando a cargo da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Transportes, e do Corpo de Bombeiros, a decisão de quando será aberto ao público – o que ocorrerá apenas com a normalização das chuvas, devido ao risco de incêndios.

As novas decisões fazem parte do plano de retomada gradual das atividades no município. O Gabinete de Crise é formado pelo Poder Executivo, através das secretarias Geral de Administração, de Saúde, de Assistência Social, de Desenvolvimento Econômico e Procuradoria Jurídica, Câmara Municipal, ACIAC, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com participação do Ministério Público.

Assessoria do Município.

