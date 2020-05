Mulher fica ferida em acidente envolvendo três veículos no Panorama

Por volta das 18h de sábado (16), aconteceu um acidente de trânsito na Rua das Rosas no cruzamento com a Rua das Magnólias próximo ao Posto de Saúde no Jardim Panorama em Assis Chateaubriand. Envolveu uma Saveiro com placas de Formosa que colidiu contra o Pálio de Assis Chateaubriand que atingiu o Monza placas Mercosul que estava parado. Com a colisão o Pálio e Monza quebram o muro e foram parar no quintal de uma residência. Apesar dos danos de grande monta nos veículos apenas uma mulher passageira do Pálio ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Beneficente.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, SAMU e Defesa Civil.

Fonte: Vale Verde FM

Fotos: César Beduli / Defesa Civil

