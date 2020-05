Mulher é enforcada por companheiro e escapa por pouco, em Assis

Durante a noite deste domingo (17), uma mulher foi vítima de tentativa de homicídio em Assis Chateaubriand.

Segundo a vítima, no dia anterior uma discussão entre ela e ao companheiro já havia resultado em agressão física. No domingo, enquanto estavam no carro indo almoçar com amigos, novamente uma discussão resultou em lesões, mas desta vez, graves.

A mulher relatou que falou ao companheiro sobre o desejo de retornar para o Rio Grande do Sul, e discordando da decisão, ele a enforcou com as mãos.

No desespero, a vítima desceu do carro e pediu socorro. Quando a PM chegou ao local, constatou que a mulher estava com hematomas na região do pescoço e também do braço.

Ambos foram conduzidos a 3°Cia da Policia Militar para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente encaminhados a 48°DRP.