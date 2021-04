Mulher de 71 anos morre vítima da Covid-19 em Assis

10 novos casos nesta terça-feira (13)

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou nesta Terça-feira (13) o 63º óbito por complicações do Covid-19.

Trata-se de uma mulher com 71 anos, portadora de hipertensão arterial e teve início de sintomas no dia 13/03, sendo, mialgia, tosse e dor de garganta. Procurou atendimento no ambulatório Covid-19 no dia 19/03, onde coletou exame sendo positivo.

Com a piora dos sintomas foi hospitalizada no dia 24/03 e infelizmente entrou em óbito ontem dia 12 de abril.

Assessoria de imprensa/Prefeitura

