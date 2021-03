Mulher de 49 anos morre vítima da Covid-19 em Assis

28 permanecem internados

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, confirmou na manhã desta quinta-feira (11), o 33º óbito, de uma mulher de 49 anos, sem comorbidades, iniciou com sintomas no dia 20 de fevereiro, com febre, tosse, perda de paladar, realizou exame particular no dia 27 de fevereiro testando positivo. No dia 28 foi hospitalizada e com piora dos sintomas foi transferida para UTI no dia 2 de março e infelizmente entrou em óbito na manhã desta quinta-feira (11)

O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito deste chateaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

Nos dados do boletim de ontem, quarta-feira (10), havia 13 chateaubriandenses internados na UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto. Duas com idade entre 30 a 40 anos, outras duas com 40 a 50 anos, três com 50 a 60, cinco com idade entre 60 a 70 anos e uma pessoa com idade superior aos 70 anos de idade.

Um novo boletim deve ser divulgado pela secretaria de saúde, ainda nesta data.

Mortes

Assis Chateaubriand registrou 33 óbitos por complicações da Covid-19, sendo doze mulheres com 71, 79, 37, 88, 57, 78, 77, 68, 81, 75, 42 e 49 anos, nos dias 28 de agosto, 4 e 5 de junho, 3 de novembro, 4, 18 e 30 de dezembro, 2 ,16, 28 de janeiro, 27 de fevereiro e 11 de março de 2021 e vinte e um homens de 64, 67, 75, 73, 77, 85, 73, 74, 69, 70 , dois com 79, 80, 67, 82, 74, 82, 80,78, 41 e 47 anos, ocorridos nos dias 15, 19 e 26 de dezembro, 25 e 12 de setembro e 13, 14 de julho, 2 , 5, 6 , 7 ,10, 21, 26, 31 de janeiro, 8 e 12 de fevereiro, 2, 4 e 5 de março de 2021.

