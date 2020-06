Mulher de 37 anos morre vítima da Covid-19 em Assis Chateaubriand, diz prefeitura

Ao final da noite desta quinta-feira (4), a Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand informou a segunda morte causada pelo novo coronavírus na cidade.

Moradora do município, a vítima é uma mulher de 37 anos com obesidade constatada como única comorbidade. Ela foi internada no dia anterior no Hospital Beneficente e não resistiu às complicações respiratórias causadas pela COVID-19.

O primeiro óbito em Assis foi registrado na quarta-feira (3), sendo uma senhora com 79 anos de idade, portadora de diabetes e hipertensão, que estava internada há 12 dias.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

Comentários