Mulher com Covid-19 foge do Hospital Beneficente em Assis

Por volta das 17h40 de sábado (29) a equipe da Polícia Militar de Assis Chateaubriand foi solicitada a comparecer no HOSPITAL BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO onde o solicitante relatou que uma paciente confirmado com o vírus COVID-19 se evadiu do hospital da ala de quarentena.

No Hospital a PM foi recebida pelo enfermeiro e o mesmo relatou que a paciente foi confirmada com o vírus do COVID-19 na data de anteontem dia (28) e ficou internada no hospital em quarentena. Desde o momento começou a dar trabalho desrespeitando os funcionários e toda hora tentando fugir.

No sábado a paciente conseguiu fugir tomando rumo ignorado, diante do fato policiais militares fizeram o patrulhamento para localizar a mesma mas até o momento sem êxito. A paciente não tem residência fixa na cidade, todos foram orientado e o boletim confeccionado.

