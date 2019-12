Motorista perde controle e bate contra parede de ginásio de esportes

A Polícia Militar de Assis Chateaubriand atendeu na manhã desta sexta-feira(20), um acidente envolvendo um Wolksvagem Gol, onde o motorista perdeu o controle de direção e acabou colidindo contra a parede do Ginásio de Esportes Tancredo de Almeida Neves o GETAN. Após a colisão o carro ficou com a frente destruída, pois acertou a parede do ginásio e fez um buraco. O rapaz que dirigia o veículo sofreu alguns cortes no rosto e lábios.

Conforme detalhes o condutor do carro por muito pouco não atropelou pessoas que estavam fazendo caminhada, na pista do ginásio de esportes. Uma pessoa informou que foi muito rápido, quando ouviram o barulho do carro invadindo a pista de caminhada, desviaram e o veículo passou. Segundo a testemunha o condutor seguia na Avenida Tupãssi rumo ao Jardim Progresso.

O condutor foi levado para a 3ª Companhia para os procedimentos.

Desta vez o carro não atravessou a parede do GETAN, pois no ano passado um homem perdeu o controle e acabou morrendo após furar a parede e parar praticamente na quadra do ginásio.

Ainda no GETAN, houve um crime de homicídio quando o então Secretário de Esportes de Assis Chateaubriand Elder Coutinho foi morto após ser atingido por uma camioneta que parou na mureta da quadra.

Por Érico Malvezi – Vale Verde FM

Comentários