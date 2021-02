Motociclista perde a vida após sofrer queda próximo a Feira do Produtor

Compartilhar no Twitter

Uma queda de moto tirou a vida do chateaubriandense Márcio José Boscarioli Dallagnol (38 anos), conhecido como “Dedé”. O acidente ocorreu por volta das 22h30 de quinta-feira (11), na Avenida Tupãssi, em Assis Chateaubriand, próximo à Feira do Produtor da Nossa Senhora do Carmo.

Segundo testemunhas, a pista estava escorregadia, ao passar pelo quebra-molas, ele se desequilibrou e bateu a cabeça com força no asfalto, o que causou muito sangramento. O Dedé foi socorrido pela equipe do Samu e levado ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto.

Ele sofreu um traumatismo craniano e, devido às complicações, por volta da 1h da madrugada, foi transferido para o Hospital Bom Jesus, de Toledo. Na manhã de ontem (12), houve uma piora em seu quadro clínico e ele seria encaminhado para a UTI, mas não houve tempo e Dedé morreu nesta sexta-feira (12).

Fonte: Alto Falante Notícias

Comentários