Morre no hospital a jovem de 28 anos queimada após briga de amigas em Umuarama

Morreu no Hospital Universitário de Londrina durante a madrugada desta terça-feira (7) a jovem que teve 80% do corpo queimado em Umuarama, após ter uma discussão com amiga de 17 anos, e ser trancada em um quarto e ter a casa em que estava incendiada.

O caso aconteceu no fim do mês passado, e a acusada do crime foi recolhida ao Cento Socioeducativo (Cense) de Umuarama, no dia 29 de dezembro.

Déborah Reis de 28 anos, ficou internada durante cinco dias no Hospital Cemil de Umuarama, mas no dia 2 de janeiro, devido a complicações em seu quadro clínico, foi transferida para o HU de Londrina.