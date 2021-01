Morador do Jardim Progresso ganha Chevrolet Ônix zero km

Com 280 mil cupons distribuídos, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand – Aciac, fez o sorteio dos prêmios da Promoção de Natal 2020 na manhã desta quarta-feira (30), na sede da entidade.

Foram sorteados um Chevrolet Ônix, uma moto Honda Fan e 10 vales-compra no valor de R$1 mil cada. O grande ganhador do carro zero quilômetro foi Geraldo Luquine, que comprou na Farmácia Nossa Senhora do Carmo. Ele é morador da Rua Santa Catarina, no Jardim Progresso, em Assis Chateaubriand. O ganhador da moto é Lucas Batista Pereira que mora no Jardim Jussara que adquiriu o cupom na Rádio Massa FM.

Autoridades municipais, imprensa e representantes dos patrocinadores da promoção, Sicredi e Sicoob, acompanharam o sorteio. Após o sorteio aconteceu a posse da nova diretoria da ACIAC presidida por Valdemir de Souza Dutra que inicia seus trabalhos a partir de 1º de janeiro.

Relação dos ganhadores

