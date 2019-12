Morador de Assis Chateaubriand é atingido com tiro na virilha em Tupãssi

Ontem domingo(8) por volta das 14h15, a Polícia Militar de Tupãssi recebeu uma ligação do hospital municipal da cidade, informando que um homem havia dado entrada no pronto-socorro vítima de disparo de arma de fogo na região da virilha, e que o autor do disparo estaria em frente ao hospital ainda de posse de uma arma.

No local, a polícia militar identificou a vítima, morador de Assis Chateaubriand. Ainda, em conversa com as pessoas ali presentes, estas informaram que a pessoa que realizou o disparo tomou rumo ignorado, questionados sobre vestimenta que este utilizava, informaram que se tratava de uma pessoa de camisa de cor cinza com detalhes de “folhagens.”

De posse das informações a polícia militar realizou patrulhamento nas imediações, momento em que foi informada via telefone, por pessoa anônima, que a discussão havia ocorrido em uma residência localizada na Rua da Divisa, onde estavam reunidas algumas pessoas bebendo, inclusive a vítima, e que o autor também estava presente no local, estaria manipulando e demonstrando uma arma, quando acidentalmente realizou disparo de arma de fogo atingindo a virilha da vitima.

Ato contínuo, a polícia deslocou até a residência do autor, localizada na Rua Antenor Zarbinatti, questionado este assumiu que estava de posse de um revólver calibre 32 e enquanto demonstrava o armamento, esta veio a disparar acidentalmente.

Disse ainda que levaram a vítima até a esquina da Rua da Divisa, quando o mesmo foi encaminhado pelo SAMU para atendimento médico.

Questionado sobre onde estaria o revólver, respondeu que jogou dentro de uma fossa nos fundos do quintal de um bar. Diante disto, a polícia militar encaminhou o autor para a Delegacia da Polícia Civil de Assis Chateaubriand.

A vitima foi transferido para atendimento médico na cidade de Toledo, não sendo possível obter maiores detalhes sobre seu estado de saúde.

Rádio Vale Verde FM.

Comentários