Em meio a tanto medo e preocupação surgem ações que mantêm vivas as chamas do amor, fé e empatia. Na manhã de domingo (14), algumas pessoas realizaram um momento de oração pelos pacientes do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, pelos profissionais da saúde que atuam na instituição e também pelas vítimas da covid-19. A iniciativa respeitou as medidas de prevenção entre elas, uso de máscara e distanciamento.

Fonte: portalboanoticia.com.br

Comentários