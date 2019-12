Mesa de frios: uma deliciosa e fácil opção para o réveillon

Passado o Natal, já começam as preparações para a virada do ano. Devida à correria do dia a dia, para essa data, muitos optam por algo mais fácil e rápido, mas que, ao mesmo tempo, seja saboroso e que encham os olhos. Montar uma mesa de frios é uma opção para quem não tem tempo a perder e que irá agradar a maioria dos paladares.

Já tradicional como prato de entrada em grandes festas e eventos, a mesa de frios pode ser a protagonista no seu réveillon. São várias delícias que podem ser implementadas. Além de frios e embutidos, você pode complementar a mesa com pães, salgados leves, minissanduíche, patês e também com frutas, como figos, uvas e morangos. Além dos alimentos, não se esqueça de colocar à mesa os utensílios, como talheres, pratos, palitos de petisco, guardanapos, entre outros.

Na região de Assis Chateaubriand, para ajudar nessa tarefa de montar a mesa de frios, os moradores podem contar com a Frios Gazzola. A empresa é representante das maiores e melhores marcas no ramo. “Fatiamos nossos frios na hora, garantindo um produto fresquinho e de qualidade para você. Temos, em nossa loja, queijos e embutidos, além de diversos produtos alimentícios para a sua festa. Fale com a gente pelo Whatsapp (44) 9. 9909-8506, que montamos as porções de frios de acordo com a necessidade do seu evento. Estamos localizados na Avenida Itália, nº 385, Jardim Europa, em Assis Chateaubriand. Esperamos por você”, convidam os sócios-proprietários da Frios Gazzola, Márcio e Fabiana Machado.

A seguir confira uma lista de quais produtos que você pode e deve utilizar para elaborar uma bonita e deliciosa mesa de frios.

1. Embutidos

Mortadela

Presunto

Salame

Peito de peru

Lombo

Rosbife

Parma

Linguiça

Salsicha

Kafta

2. Queijos

Muçarela

Parmesão

Gorgonzola

Brie

Cheddar

Gouda

Provolone

Roquefort

Prato

Camembert

Edam

Emmenthal

Maasdam

Feta

3. Acompanhamentos

Torradas

Pães

Bolachas

Azeitonas

Palmito

Patês

Molhos

Ovos

Geléias

Frutas frescas

Frutas secas

Guacamole

Homus

Coalhada seca

Mel

Oleaginosas

Legumes como cenouras, pepinos, tomates e aspargos

Com informações do site Viva Decora Blog

