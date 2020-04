Menino de 8 anos de Assis morre com dengue hemorrágica

Uma criança de oito anos morreu nesta terça-feira (21), com dengue hemorrágica, após ser transferida para o Hospital Universitário em Cascavel.

Segundo informações, ele morava em Silverópolis, interior de Assis Chateaubriand, passou mal na noite de ontem (20) e foi levado ao Hospital São Lucas de Assis. Após complicações foi transferido para Cascavel.

O menino estudava no quarto ano e nesta terça-feira estava prevista a entrega de atividades na escola para serem feitas em casa. Em solidariedade a família a programação foi suspensa.

Fonte: Léo Silva (Policial Web) / tarobanews.com

HU diz que vai continuar investigando morte de menina de 11 anos

Após dois exames com resultados diferentes, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná disse, em nota, que vai continuar investigando o caso da morte da menina de 11 anos, registrada na quinta-feira (16). “Somente após investigação clínica e epidemiológica que será confirmado ou não o caso como Covid-19. Enquanto isso, nos dados oficiais do hospital, continuaremos tratando como óbito de paciente suspeito de Covid-19”, afirmou o hospital em nota. Ainda na publicação, o farmacêutico e bioquímico daquela casa de saúde, Rodrigo Barcella, esclarece a diferença entre os testes realizados e os resultados. (Alto Falante Notícias)

