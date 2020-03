Meliantes tentam roubar carro atirando com calibre 12 no América

Por volta das 22h35 de ontem a PM de Assis Chateaubriand foi comunicada sobre uma tentativa de roubo, onde um senhor relatou que estava parado próximo ao cruzamento da Rua Uruguai, cruzamento com a Rua Guiana, Jardim América, quando dois homens, ambos altos, magros, com blusa de moletom e capuz, se aproximaram portando uma arma de fogo e anunciaram um assalto, que tentaram adentrar em seu veículo para lhe roubar, momento este que a vítima acelerou seu veículo e se evadiu do local, neste momento ouviu um barulho de disparo de arma de fogo.

Relata ainda que após o fato, ao verificar seu veículo, notou que o disparo havia o acertado, causando dano na porta do motorista, em seguida deslocou a sede da 3ª Cia para confecção do boletim. Equipes realizaram buscas no intuito de localizar os autores. Vale ressaltar que a equipe verificou a marca do disparo, e como são vários furos na porta, se assemelha ao disparo de uma arma de fogo, tipo calibre 12.

