Médico do Consamu é um dos casos confirmados de Covid-19 em Cascavel

Um dos casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) em Cascavel trata-se de um médico do Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste).

O caso é de transmissão comunitária, pois, segundo o boletim divulgado na última sexta-feira (27), o médico, de 29 anos, não tem histórico de viagem, mas teve contato com pessoas que residem em São Paulo.

O médico apresentou sintomas de resfriado no dia 21 de março e permaneceu isolado até que o resultado do exame fosse divulgado.

Vale ressaltar que o profissional não teve contato com pacientes durante o período. Apesar da confirmação, o médico apresenta um bom estado de saúde e permanece em isolamento domiciliar.

Por outro lado, é importante ressaltar que todas as orientações de proteção e higienização são adotadas pelos profissionais do Consamu no ambiente de trabalho e também nas ocorrências externas.