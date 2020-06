Marginal arromba restaurante no centro e leva celulares e refrigerantes

Compartilhar no Twitter

Na manha de sábado (20) , a equipe da PM de Assis Chateaubriand foi acionada a comparecer na Avenida Tupãssi, referente a um furto qualificado. Chegando ao local, a solicitante relatou que ao chegar no restaurante por volta das 07h15, se deparou com o caixa registradora aberto e faltando diversos produtos tipo refrigerante, dando por falta de dois aparelhos celulares sendo um marca Lg K10, de cor preta com um trincado na tela e um celular mais simples marca alcatel, na cor preta, 4 litros de 600ml de refrigerante e 4 a 5 latas de 350ml.

De acordo com a filmagem, o indivíduo entrou por volta das 22h51 e saiu por volta das 23h07, pelo horário da câmera de segurança, trajando roupas claras (calça e camisa).

Fonte: Vale Verde FM

Comentários