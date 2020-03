Mapa mostra a epidemia da dengue em Assis

Paraná registra 57 óbitos e mais de 76 mil casos por dengue

A Secretaria da Saúde do Paraná reforça as orientações de prevenção contra a dengue em todo o estado. O boletim divulgado nesta terça-feira (24) registra oito novos óbitos provocados pela doença. O monitoramento, com início em agosto do ano passado, totaliza 57 mortes por dengue. O boletim traz 76.655 casos confirmados da doença – 11.131 a mais que a semana anterior que registrava 65.524.

Cada ponto vermelho no mapa de Assis corresponde a um caso confirmado de dengue. Os jardins Araçá, Jussara e Panorama são os mais que concentram os registros. De acordo com o diretor de Saúde de Assis, Fábio Fantin, de julho de 2019 até agora foram registrados 837 casos positivos de dengue na cidade. “Além do coronavírus, nós estamos também tendo uma grande preocupação com a dengue. Não podemos nos esquecer dessa doença.

Os agentes de combate a endemias estão passando nas casas. A população pode recebê-los tranquilamente, pois estão seguindo todas as ações de prevenção ao novo coronavírus”, lembra Fantin.

Com informações: Alto Falante Noticias / AEN

