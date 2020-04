Mais dois casos de Coronavírus é confirmado em Assis

Compartilhar no Twitter

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou, na tarde desta quinta-feira (9), mais dois casos do novo coronavírus no município. São duas mulheres, de 34 e 42 anos, que começaram a apresentar sintomas suspeitos no último dia 3. Ambas estão em isolamento domiciliar e seus quadros clínicos são estáveis.

Agora, chegou a 5 o número de infectados pela Covid-19 na cidade. O boletim diário publicado mostra, ainda, que das 33 suspeitas registradas, 7 estão sendo investigadas e 21 já tiveram resultados negativos, após exames laboratoriais.

O primeiro caso confirmado no município foi de um senhor de 75 anos e os outros dois são de um homem de 50 anos e uma mulher de 70 anos.

Assessoria da Prefeitura.

