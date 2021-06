Mais de mil doses de vacinas são aplicadas em dois dias

O município de Assis Chateaubriand, através da Secretaria de Saúde, aplicou 1.081 doses de vacinas contra o Coronavírus neste final de semana. Na sexta-feira (4), foram convocadas as pessoas com 58 e 59 anos, onde 357 doses foram aplicadas nesta faixa etária. No mesmo dia, ainda foram imunizados 4 trabalhadores da educação acima dos 45 anos, 17 pessoas com comorbidades e ainda outras 32 como segunda dose.

No sábado (5), foram aplicadas 671 doses em pessoas com 55, 56 e 57 anos.

Para ser imunizado é necessário um comprovante de residência, CPF, carteira vacinal (se possuir) e o profissional da educação deve ter em mãos uma declaração da instituição de ensino comprovando que atua na área. O diretor da escola é quem dará essa declaração assinada e indicando o nome da instituição que trabalha.

Alimentos podem ser doados para famílias carentes

A Secretaria de Assistência Social e da Mulher, em parceria com a Secretaria da Saúde, continuam realizando a “Vacinação Solidária”. Na ação, as pessoas que irão ser imunizadas com a vacina contra Covid-19 são convidadas a realizarem doação de alimentos não perecíveis.

No ambiente onde está ocorrendo a vacinação será disponibilizado um local para que os alimentos possam ser depositados, tanto aos que recebem a imunização em sistema drive-thru ou no Auditório da prefeitura municipal. A doação não é obrigatória.

Os alimentos arrecadados servirão para complementar as cestas básicas montadas pela Secretaria de Assistência Social e repassadas para as famílias cadastradas.

