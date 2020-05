Mãe e filha morrem por Covid-19 na Grande Curitiba

Diante da morte de duas mulheres por Covid-19, mãe e filha de 84 e 64 anos, a Prefeitura de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, decretou ‘lockdown’ em três regiões do município. O decreto foi assinado pelo prefeito Bihl Elerian Zanetti na tarde desta quarta-feira (13).

De acordo com o secretário municipal de Governo, Comunicação e Desenvolvimento Econômico, André Luiz Santos, as três regiões que passarão a ter restrições drásticas ficam na “porta” da divisa do Paraná com o estado de São Paulo. “Devido ao agravamento dos casos, optamos por manter as pessoas mais seguras. Teremos uma ação conjunta da Guarda Municipal, Defesa Civil e agentes de Saúde. Como duas mortes aconteceram, decidimos por essa alternativa para conter a proliferação da doença”, explicou.

As três regiões que terão o bloqueio serão: Capivari, Ribeirão Grande e Jaguatirica.

Segundo a Prefeitura de Campina Grande do Sul, as duas mortes aconteceram na localidade da Jaguatirica. As duas morreram nesta terça-feira (12). Elas estavam internadas desde a semana passada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo.

Também na família, outra filha da idosa de 84 anos está hospitalizada em estado grave, respirando com ajuda de ventilação mecânica. A mulher tem 58 anos de idade.

Já o marido da vítima de 64 anos testou positivo e encontra-se isolado em sua própria residência. O homem, de 54 anos, estava até poucos dias na região do Vale do Ribeira, onde trabalhava. A suspeita é de que ele tenha contraído lá o vírus e então, servido como vetor para familiares.

Nora deste casal, uma jovem de 23 anos, também teve comprovado o contágio com o vírus, mas sem manifestar a doença. Mesmo assim, ela permanece em absoluto distanciamento social em sua casa.

