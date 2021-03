Lockdown; Assis segue decreto do Estado

A Comissão de Enfrentamento foi criada após a divulgação do decreto estadual 6983/2021, divulgado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, no início da tarde desta sexta-feira (26). A medida foi tomada por conta da falta de leitos de UTI exclusivos para COVID-19. Não sendo diferente no município de Assis Chateaubriand, onde os 28 leitos do Hospital Beneficente Moacir Micheletto estão todos ocupados nesta data. Sendo constatado ainda falta de recursos humanos, insumos e equipamentos.

A Comissão de Enfrentamento à Covid-19 – CEC19 – foi criada para pronta adoção de medidas de enfrentamento decorrente do coronavírus, tendo por finalidade mobilizar e coordenar as atividades dos órgãos públicos, municipais e entidades quanto às medidas a serem adotadas para minimizar os impactos decorrentes do novo coronavírus.

Conforme detalhes, a Comissão de Enfrentamento à Covid-19 – CEC19 – será composta pelos seguintes representantes: Gabinete do Prefeito/Administração Geral e Finanças; Chefe de Gabinete; Câmara Municipal de Vereadores; Secretaria de Saúde/Departamento de Vigilância em Saúde; Conselho Municipal de Saúde; Polícia Militar; Procuradoria-Geral e Assessoria Jurídica; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR); Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand (ACIAC); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Inovação e Projetos Estratégicos; Hospital de Referência de Atendimento – Covid-19; Secretaria de Educação.

Na noite desta sexta-feira (26), a Comissão se reuniu, juntamente com o prefeito Valtinho Correia e o promotor de justiça Sérgio Segurado Braz Filho, após longa discussão sobre o assunto, ficou definido que o município de Chateaubriand irá seguir o decreto do Estado.

O município de Assis Chateaubriand publicou na noite desta sexta-feira (26) o decreto de número Nº. 078/2021.

