Liquida Assis traz descontos por toda a cidade!

Aciac prepara ‘Liquida Assis’

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand (Aciac) prepara uma semana com grandes ofertas no comércio local. O “Liquida Assis” será realizado de 5 a 10 de outubro, nas próprias lojas associadas.

A iniciativa não terá custo aos comerciantes. Os estabelecimentos participantes estarão identificados com balões vermelhos oficiais da campanha. Os organizadores prometem descontos incríveis e imperdíveis em toda a cidade. No sábado 10 de outubro, o atendimento nas lojas será até as 16h.

Por Nilson Hort.

