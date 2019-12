Ladrões matam vaca no pasto e levam apenas alguns partes do animal

Ontem por volta das 10h35, compareceu ao destacamento da PM de Tupãssi o solicitante que passou a relatar que reside na área rural, e que na noite do dia 19 de dezembro para o dia 20 de dezembro, foi levada de sua propriedade uma vaca, onde foi cortado o arame do pasto para retirar o animal. E então aproximadamente 500 metros para frente do pasto, encontraram o animal morto, e teriam retirado algumas partes do gado e deixado o restante jogado na propriedade.

Diante dos fatos, registrou o presente boletim a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis e teme que voltem para buscar mais animais.

Fonte: Rádio Vale Verde FM

