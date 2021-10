KS Pulverizadores vai capacitar quem deseja trabalhar na Indústria

Com a mão de obra escassa em Assis Chateaubriand (PR), a indústria KS Pulverizadores abriu um processo seletivo para contratar pessoas sem experiência a fim de capacitar esses trabalhadores. “Só precisa ter força de vontade. Ofereceremos, de forma totalmente gratuita, um curso aos selecionados, com contratação imediata”, informaram os sócios-proprietários.

De início estão disponibilizadas 10 vagas na indústria, sendo cinco para auxiliar de produção e outras cinco para auxiliar de soldador. Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade, residir em Assis Chateaubriand e com disponibilidade para trabalhar em horário comercial, de segunda a sábado. Os currículos, de preferência com foto, devem ser entregues na sede da indústria, que está localizada na Avenida Brasil, número 691, no Jardim Paraná.

Com uma indústria em plena expansão, a KS Pulverizadores cresce de norte a sul do Brasil, com vendas até mesmo no exterior. Para suprir essa demanda e continuar crescendo, semanalmente, a empresa abre oportunidades de emprego em várias áreas. Para conferir as vagas, acesse a página da KS Pulverizadores no Facebook (clique aqui) e veja.

KS

A KS Pulverizadores é uma empresa que está no mercado há 24 anos, sempre buscando aperfeiçoar e inovar, desenvolvendo melhorias e ferramentas para o trabalho do homem do campo. A KS Trabalha ao lado do agricultor no desenvolvimento e produção dos pulverizadores, além da fabricação de pulverizador autopropelido e o Sistema KS, que controla automaticamente a altura das barras de pulverização, a empresa também atua no setor de peças e serviços.

